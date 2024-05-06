أخبار التكنولوجيا| ماتضيعش فلوسك.. اشترِ أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone وعرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ماتضيعش فلوسك.. اشترِ أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone

يعد هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G أعلى إصدار من سلسلة هواتف Oppo Reno الشهيرة من شركة اوبو والتي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية حيث يأتي هذا الهاتف بشاشة اموليد كيرف بمساحة 6.74 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ويعمل هذا الهاتف بمعالج قوي Snapdragon 8+ Gen 1 مع 12 جيجا رام مع كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل بمثبت بصري وبطارية 4700 مللي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 100 واط.

عرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدا تلو الآخر لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض الربيع.

هناك عرض رائع على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بخصم 300 جنيه إسترليني أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري.

كشفت مجموعة يابانية عن أول جهاز نموذجي عالي السرعة لشبكة الجيل السادس (6G) في العالم، يمكنه نقل البيانات بسرعة هائلة تبلغ 100 جيجابت في الثانية (Gbps) ، ويغطي أكثر من 300 قدم. وهذا يمثل تحسنا بنسبة 20 مرة مقارنة بتكنولوجيا الجيل الخامس الحالية.

جاء الجهاز النموذجي نتيجة تعاون بين شركات الاتصالات الرائدة في اليابان ، بما في ذلك DOCOMO و NTT Corporation و NEC Corporation و Fujitsu.