متضيعش فلوسك.. اشتري أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone

يعد هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G هو أعلى إصدار من سلسلة هواتف Oppo Reno الشهيرة من شركة اوبو والتي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية حيث يأتي هذا الهاتف بشاشة اموليد كيرف بمساحة 6.74 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ويعمل هذا الهاتف بمعالج قوي Snapdragon 8+ Gen 1 مع 12 جيجا رام مع كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل بمثبت بصري وبطارية 4700 مللي أمبير داعمه للشحن السريع بقوة 100 واط.

مميزات Oppo Reno 10 Pro Plus 5G :-

• تصميم مميز كما هو معتاد من أوبو .

• داعم للشحن السريع بقوة 100 واط والشاحن يأتي بالعلبة ويتم شحن الهاتف بالكامل في أقل من نصف ساعة .

• المعالج يقدم أداء قوي جداً فهو مناسب جداً سواء في المهام اليومية أو الألعاب الثقيلة .

• شاشة اموليد كبيرة منحنية الاطراف تدعم معدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على تجربة ممتازة ولكن السطوع الفعلي تحت الشمس مقبول ولكنه ليس الأفضل .

• كاميرا خلفية مميزة مع تصوير بورترية احترافي وزوم يصل الي 120X .

• يدعم تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية 4K@60FPS .

عيوب موبايل Oppo Reno 10 Pro Plus 5G :-

• لا يأتي الهاتف مقاوم للماء أو الغبار .

• لا يدعم تصوير فيديو سيلفي على 4K .

• لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب كرت ميموري ولن تحتاج له فالهاتف بمساحة تخزين مقبولة .

• لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

• اداء بطارية مقبول ولكن ليس الأفضل



سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G حوالي 21 ألف جنيه مصري.