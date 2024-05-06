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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وداعا الـ 5G.. وأهلا بأول موبايل بتقنية الـ 6G

صدى البلد

كشفت مجموعة يابانية عن أول جهاز نموذجي عالي السرعة لشبكة الجيل السادس (6G) في العالم. يمكنه نقل البيانات بسرعة هائلة تبلغ 100 جيجابت في الثانية (Gbps) ، ويغطي أكثر من 300 قدم. وهذا يمثل تحسنا بنسبة 20 مرة مقارنة بتكنولوجيا الجيل الخامس الحالية.

جاء الجهاز النموذجي نتيجة تعاون بين شركات الاتصالات الرائدة في اليابان ، بما في ذلك DOCOMO و NTT Corporation و NEC Corporation و Fujitsu.

أعلن التحالف عن نتائج الاختبار الناجحة في 11 أبريل حيث كشفت الشركات أن الجهاز النموذجي يمكنه تحقيق سرعات تبلغ 100 جيجابت في الثانية في الأماكن المغلقة باستخدام نطاق 100 جيجاهرتز (GHz) وفي الهواء الطلق باستخدام نطاق 300 جيجاهرتز.

تم إجراء هذه الاختبارات على مسافة 328 قدمًا (100 متر) ، كما ذكر ممثلو التحالف.

في حين أن السرعات التي تم تحقيقها مثيرة للإعجاب ، فلا ترفع توقعاتك بالفعل. تم اختبار شبكة الجيل السادس (6G) في جهاز واحد وليست شبكة تجارية عملية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لتكنولوجيا الشبكة عيوبها الخاصة.

شبكة الجيل الخامس ، المعيار الذهبي الحالي في الاتصال ، لها سرعة قصوى تبلغ 10 جيجابت في الثانية. ومع ذلك ، تكون سرعات العالم الحقيقي عادةً أقل بكثير ، حيث تبلغ متوسط 200 ميجابيت في الثانية (Mbps) لمستخدمي T-Mobile في الولايات المتحدة.

يعود أحد أسباب هذه السرعات المنخفضة إلى نطاقات التردد الأعلى التي تستخدمها شبكة الجيل الخامس. في حين أن الترددات الأعلى يمكن أن تعني سرعات أسرع ، إلا أنها تأتي أيضًا مع عيوب. تحد من المسافة التي يمكن أن تقطعها الإشارة وتقلل من قوة اختراقها.

شبكة الجيل السادس (6G) تأخذ هذه الخطوة إلى الأمام وتستخدم نطاقات تردد أعلى من شبكة الجيل الخامس. وهذا يعني أنه سيكون من الصعب على أجهزة الجيل السادس استقبال الترددات اللازمة لعمليات تنزيل أسرع.

على سبيل المثال ، حتى تم إجراء الاختبارات على مسافة تزيد عن 328 قدمًا (100 متر). لذلك يمكن لعوامل مثل الجدران وحتى المطر أن تعطل إشارات الجيل السادس بشكل كبير.

بينما ركز الانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس على زيادة سعة البيانات لأنشطة مثل بث الفيديو وتصفح الجوال ، يمكن لشبكات الجيل السادس فتح مجالات جديدة تمامًا من الإمكانات.

مع زيادة السرعة ، يمكن لشبكة الجيل السادس تمكين أشياء مثل الاتصال الهولوغرافي في الوقت الفعلي وتجارب الواقع الافتراضي والواقع الممزوج الغامرة.

ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لنستمتع بكل ذلك. الأهم من ذلك ، البنية التحتية. نحن نتطلع إلى إصلاح شامل لأبراج الهاتف المحمول وجيل جديد من الهواتف مع هوائيات 6G مدمجة قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا سائدة.

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