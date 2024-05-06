عرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

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هناك عرض رائع على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بخصم 300 جنيه إسترليني أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S23 Ultra

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة منحنية الأطراف وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3088 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 501 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء سلس بالإضافة إلى أن معدل التردد يتم خفضه تلقائيا إلى 1 هرتز للمحافظة على استنزاف البطارية مع دعم خاصية الـ HDDR10+ مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع أقصى سطوع للشاشة 1750 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 لتحصل على أقوى أداء ممكن حالياً .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الـ Periscope وتقوم بعمل زوم من 10X لـ 100X وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بعمل الزوم القريب حتى 10X بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الرابعة فهي الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بتصوير الفيديوهات بأقصى ثبات ممكن الـ Super Steady video مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .

• يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج سواء أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل … الخ .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e كما يدعم الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية مجسمة ومميزة .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة ويعمل عن طريق الموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic بالإضافة إلى أن الهاتف مدعوم بخاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة والضغط الجوي .

• يمكنك مشاركة ملفاتك على الكمبيوتر عن طريق الـ Samsung DeX للاستمتاع بتجربة عرض واستخدام أفضل كما يدعم المساعد الصوتي الـ Bixby .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 .