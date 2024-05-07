بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكر بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة يمكنك التفكير في شراء هاتف vivo X Fold3 Pro والذي رصدته منصة Geekbench وذلك إستعداداً لإطلاق للقيام بإطلاق هذا الأصدار في الأسواق العالمية وذلك خلال الفترة القادمة.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ smartprix ” قد سجلت شركة vivo نموذج جديد من هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي وذلك في قاعدة بيانات Geekbench وبرقم V2330، وذلك ليحقق الهاتف 6300 نقطة وذلك في إختبارات الأنوية المتعددة.

وقد أعتمد نفس النموذج من تلك هاتف vivo X Fold3 Pro وذلك في وقت سابق في إندونيسيا، مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق الهاتف وذلك للأسو اق العالمية.

ويدعم هاتفvivo X Fold3 Pro الإصدارلرقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3،

يأتي هاتف vivo X Fold3 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر OmniVision.

يذكر أيضا أن هاتف شركة vivo كشفت عن هواتف vivo X Fold3 وvivo X Fold3 Pro وذلك في الأسواق الصينية وذلك للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي.

أما عن سعر هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي وذلك في السوق الصيني فهو يأتي بسعر 1350 دولار أو سعر 1250 يورو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج الخاصة للهاتف بالأسواق العالمية تأتي بسعر أقل في الأسواق العالمية.