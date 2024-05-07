عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

إمكانيات عصرية ومواصفات
إمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة ..هاتف vivo X Fold3 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكر بإمكانيات عصرية  ومواصفات مذهلة يمكنك التفكير في شراء هاتف  vivo X Fold3 Pro والذي رصدته  منصة Geekbench  وذلك إستعداداً لإطلاق  للقيام بإطلاق هذا الأصدار في الأسواق العالمية وذلك خلال الفترة القادمة.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “  smartprix  ” قد سجلت شركة vivo نموذج جديد من هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي وذلك في قاعدة بيانات Geekbench  وبرقم V2330، وذلك ليحقق الهاتف 6300 نقطة  وذلك في إختبارات الأنوية المتعددة.

وقد أعتمد نفس النموذج من تلك هاتف vivo X Fold3 Pro وذلك  في وقت سابق في إندونيسيا، مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق الهاتف وذلك للأسو اق العالمية.

رخيص الثمن بمواصفات ممتازة .. مواصفات هاتف BL9000 Pro

أخبار التكنولوجيا| ماتضيعش فلوسك.. اشترِ أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone وعرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

ويدعم هاتفvivo X Fold3 Pro الإصدارلرقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، 

يأتي  هاتف vivo X Fold3 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر OmniVision.

يذكر  أيضا أن هاتف شركة  vivo كشفت عن هواتف vivo X Fold3 وvivo X Fold3 Pro وذلك  في الأسواق الصينية وذلك للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي.
أما عن سعر هاتف  vivo X Fold3 Pro القابل للطي وذلك  في السوق الصيني  فهو يأتي بسعر 1350 دولار أو سعر  1250 يورو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج الخاصة للهاتف  بالأسواق العالمية تأتي بسعر أقل في الأسواق العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد حادث الدهس

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

حتحوت يكشف عما دار داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام سموحة

موضوعات متعلقة

رخيص الثمن بمواصفات ممتازة .. مواصفات هاتف BL9000 Pro

أخبار التكنولوجيا| ماتضيعش فلوسك.. اشترِ أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone وعرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo

جهاز محمول بإمكانيات لن تجدها من قبل.. جهاز Asus ROG Ally 2

بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات Nothing Ear اللاسلكية

ترشيحاتنا

كاسونجو تقدم بشكوى ضد الزمالك؟ النادي يوضح

شبانة: أنصح إدارة الأهلي بإصدار بيان للتأكيد على قوة العلاقة مع الترجي

الأونروا تعلن وجودها لأطول فترة ممكنة في مدينة رفح بقطاع غزة

مصر تُراهن على عودة قوية للسياحة.. أرقام إيجابية في الربع الأول من 2024

حكم إقامة حلقات الذكر في المساجد بصوت مرتفع.. دار الإفتاء ترد

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ