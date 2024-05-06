رخيص الثمن بمواصفات ممتازة .. مواصفات هاتف BL9000 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Blackview العلامة التجارية الشهيرة هاتف BL9000 Pro.

وفقا لموقع gsmarena يدعم هاتف BL9000 Pro شبكة الجيل الخامس 5G ويأتي ببطارية ضخمة وبسعة قدرها 8800 ميلي أمبير، وذلك إلى جانب كاميرا التصوير الحراري والتي تأتي مدمجة وعالية الدقة.

يأتي هاتف BL9000 Pro مزودًا بتقنية التصوير الحراري عالي الدقة من FLIR، مما يعني أنه يمكنك الحصول على رؤية حرارية مع هذا الجهاز وبفضل أحدث وحدة FLIR Lepton 3.5.

حصل هاتف BL9000 Pro على شهادة MIL-STD-810H، وذلك إلى جانب معايير IP68 و IP69K، مما يعني أنه يمكن للهاتف القيام بتحمل الماء والغبار والضغوط المادية الأخرى.

ويعد هاتف BL9000 Pro مزود بتطبيق MyFLIP Pro المثبت سابقًا، ويأتي الجهاز بوزن مقدار 412 جرامًا و مزود بمعالج Dimensity 8020 من ميدياتيك المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، إلى جانب ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وبمساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

أما عن بطارية الهاتف فهو يأتي ببطارية ضخمة وسعتها مقدار 8800 ميلي أمبير وبطاقة، تدعم الشحن السريع السلكي وبقوة قدرها 120 واط.

أما عن شاشة هاتف Blackview BL9000 Pro فهو يأتي بشاشة طويلة بقياس قدره 6.78 بوصات مع حماية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ودقة قدرها 1080×2460 بكسلًا.

ووتأتي أبرز ميزات الجهاز مزاياه لمحبي التصوير الفوتوغرافي العادي، إذ يحصل المشترون على كاميرا مزدوجة وبعدسة أساسية بدقة يصل قدرها 50 ميجابكسل وذلك مع مستشعر ISOCELL GN5 من سامسونج، وعدسة بزاوية عريضة للغاية وبدقة قدرها 13 ميجابكسل، وذقة كاميرا أمامية يصل قدرها 50 ميجابكسل.

وعن سعر الهاتف فتقوم شركة Blackview خلال هذه المدة الزمنية ببيع الهاتف بسعر تمهيدي قدره 430 دولارًا، بل في المقابل يعد سعره الفعلي 800 دولار.