تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد

شدد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على عدم الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض شخصي او نفعي ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال.

جاء خلال اجتماع وكيل الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، مع مفتشي المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي حضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك، و على أجهزة المتابعة والتفتيش بالمديرية والادارات الفرعية أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

وأشار إلى أهمية التفاني في العمل وبذل قصارى الجهد من الأئمة، وضرورة متابعة المساجد والعاملين بها، مشيرًا إلى أن مشروع صكوك الإطعام والأضاحي من المشروعات القومية التي أكدت ثقة الشعب المصري في وزارة الأوقاف.

كما نبه على المتابعة الميدانية لجميع الأنشطة الدعوية، مبينا ان اهم الواجبات مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته.