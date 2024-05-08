اليوم.. انطلاق امتحانات النقل بالمراحل الثلاثة في محافظة الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة.

وأشار أبوزيد إلى تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب ووضع الامتحانات وطباعتها واختيار الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على توفير سبل الراحة للطلاب.

وأوضح مدير المدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية يتبعها غرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم توزيع كافة القيادات التعليمية على المدارس لتذليل كافة العقبات لجميع الطلاب.

وأضاف أن الامتحانات ستنطلق غدًا في 913 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، و703 مدرسة بالمرحلة الاعدادية، و280 مدرسة بالمرحلة الثانوية، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.