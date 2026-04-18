عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

لم تعد كرة القدم الحديثة تُحسم فقط داخل المستطيل الأخضر، بل باتت تدار من فوق دكة البدلاء بعقول تُساوي ثروات.

فمع تصاعد الاستثمارات وتضخم العقود، أصبح المدربون في الصف الأول من قائمة أصحاب الدخول الخيالية، حيث تتجاوز رواتبهم في بعض الأحيان ما يتقاضاه نجوم اللعبة أنفسهم.

وفي عام 2026، تتصدر مجموعة من الأسماء اللامعة قائمة أغنى مدربي العالم، بعدما جمعوا بين النجاح الفني والإدارة المالية الذكية لمسيرتهم.

سيميوني الرقم القياسي من مدريد

يتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، القائمة بصافي ثروة يبلغ 138.3 مليون دولار.

ويُعد راتبه السنوي البالغ 35.5 مليون دولار الأعلى في تاريخ كرة القدم الأوروبية لمدرب.

هذه الأرقام تعكس قيمة مشروع فني استمر لسنوات، نجح خلاله في ترسيخ هوية تنافسية للنادي الإسباني جعلته منافسًا دائمًا للكبار.

مورينيو ثروة من التعويضات والبطولات

يأتي البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الثاني بثروة تقدر بـ135 مليون دولار، وهو الذي عاد لتدريب بنفيكا حيث بدأت رحلته قبل ربع قرن.

اللافت أن جزءا ضخما من ثروته جاء من تعويضات فسخ العقود، التي قاربت 113.4 مليون دولار، ما يجعله حالة فريدة في تاريخ المدربين من حيث الأرباح خارج الملعب.

غوارديولا فلسفة كروية بعائد مالي ضخم

الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يحتل المركز الثالث بثروة تُناهز 135 مليون دولار.

ويظل أحد أعلى المدربين أجرا في العالم، خلف سيميوني وسيموني إنزاغي الذي يتقاضى راتبًا ضخمًا مع الهلال السعودي.

نجاح غوارديولا المستمر محليًا وأوروبيا عزز من قيمته السوقية بشكل غير مسبوق.

زيدان ثروة الصمت وانتظار اللحظة المناسبة

يمثل الفرنسي زين الدين زيدان حالة استثنائية في هذه القائمة فرغم ابتعاده عن التدريب منذ عام 2021، إلا أن صافي ثروته الذي يصل إلى 123.6 مليون دولار يؤكد أنه لم يكن بحاجة للعودة السريعة إلى الخطوط الفنية.

زيدان بنى ثروته من مسيرته التدريبية الذهبية، إلى جانب عقود الرعاية والاستثمارات الشخصية التي وفرت له رفاهية الانتظار.

وتتجه الأنظار إليه بقوة مع اقتراب نهاية دورة كأس العالم، حيث يعد المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الفرنسي.

صمته الطويل لم يُفقده بريقه، بل زاد من قيمة اسمه في سوق المدربين، ليظل أحد أكثر الأسماء طلبا وتأثيرا رغم الغياب.

أنشيلوتي الأغلى بين مدربي المنتخبات

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، يحتل المركز الخامس بثروة تبلغ 55.3 مليون دولار، ويتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 12.8 مليون دولار، ليصبح المدرب الأعلى أجرًا على مستوى المنتخبات الوطنية.

تعكس هذه الأسماء كيف تحول التدريب من مهنة فنية إلى صناعة قائمة بذاتها، حيث تقاس القيمة ليس فقط بعدد الألقاب، بل بحجم التأثير والعائد الاقتصادي الذي يصنعه المدرب داخل وخارج الملعب.