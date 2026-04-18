أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
أصل الحكاية

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أمينة الدسوقي

لم تعد كرة القدم الحديثة تُحسم فقط داخل المستطيل الأخضر، بل باتت تدار من فوق دكة البدلاء بعقول تُساوي ثروات.

فمع تصاعد الاستثمارات وتضخم العقود، أصبح المدربون في الصف الأول من قائمة أصحاب الدخول الخيالية، حيث تتجاوز رواتبهم في بعض الأحيان ما يتقاضاه نجوم اللعبة أنفسهم.

 وفي عام 2026، تتصدر مجموعة من الأسماء اللامعة قائمة أغنى مدربي العالم، بعدما جمعوا بين النجاح الفني والإدارة المالية الذكية لمسيرتهم.

سيميوني الرقم القياسي من مدريد

يتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، القائمة بصافي ثروة يبلغ 138.3 مليون دولار. 

اتليتكو مدريد

ويُعد راتبه السنوي البالغ 35.5 مليون دولار الأعلى في تاريخ كرة القدم الأوروبية لمدرب.

هذه الأرقام تعكس قيمة مشروع فني استمر لسنوات، نجح خلاله في ترسيخ هوية تنافسية للنادي الإسباني جعلته منافسًا دائمًا للكبار.

مورينيو ثروة من التعويضات والبطولات

يأتي البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الثاني بثروة تقدر بـ135 مليون دولار، وهو الذي عاد لتدريب بنفيكا حيث بدأت رحلته قبل ربع قرن.

 اللافت أن جزءا ضخما من ثروته جاء من تعويضات فسخ العقود، التي قاربت 113.4 مليون دولار، ما يجعله حالة فريدة في تاريخ المدربين من حيث الأرباح خارج الملعب.

غوارديولا فلسفة كروية بعائد مالي ضخم

الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يحتل المركز الثالث بثروة تُناهز 135 مليون دولار. 

ويظل أحد أعلى المدربين أجرا في العالم، خلف سيميوني وسيموني إنزاغي الذي يتقاضى راتبًا ضخمًا مع الهلال السعودي. 

نجاح غوارديولا المستمر محليًا وأوروبيا عزز من قيمته السوقية بشكل غير مسبوق.

زيدان ثروة الصمت وانتظار اللحظة المناسبة

يمثل الفرنسي زين الدين زيدان حالة استثنائية في هذه القائمة فرغم ابتعاده عن التدريب منذ عام 2021، إلا أن صافي ثروته الذي يصل إلى 123.6 مليون دولار يؤكد أنه لم يكن بحاجة للعودة السريعة إلى الخطوط الفنية. 

زيدان بنى ثروته من مسيرته التدريبية الذهبية، إلى جانب عقود الرعاية والاستثمارات الشخصية التي وفرت له رفاهية الانتظار.

وتتجه الأنظار إليه بقوة مع اقتراب نهاية دورة كأس العالم، حيث يعد المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الفرنسي. 

صمته الطويل لم يُفقده بريقه، بل زاد من قيمة اسمه في سوق المدربين، ليظل أحد أكثر الأسماء طلبا وتأثيرا رغم الغياب.

أنشيلوتي الأغلى بين مدربي المنتخبات

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، يحتل المركز الخامس بثروة تبلغ 55.3 مليون دولار، ويتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 12.8 مليون دولار، ليصبح المدرب الأعلى أجرًا على مستوى المنتخبات الوطنية.

تعكس هذه الأسماء كيف تحول التدريب من مهنة فنية إلى صناعة قائمة بذاتها، حيث تقاس القيمة ليس فقط بعدد الألقاب، بل بحجم التأثير والعائد الاقتصادي الذي يصنعه المدرب داخل وخارج الملعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

وزيرة التنمية المحلية

استمرار حملات التفتيش للتأكد من انضباط العمل بالأحياء والمراكز والمدن

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص ويشدد على عدم المغالاة في الأسعار

اجتماع مكتب نزاهة الأبحاث العلمية

جامعة الإسكندرية: تطوير نظام متكامل لرصد وتوثيق المخالفات العلمية

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد