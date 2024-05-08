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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حماس: مستعدون لكل الاحتمالات وإذا أقدم الاحتلال على الحرب برفح سندافع عن شعبنا|فيديو

طاهر النونو المستشار
طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تم استلام مقترح من الوسطاء بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن وفد حماس وصل إلى القاهرة منذ ساعات لاستكمال المفاوضات للوصول إلى هدنة.

حماس: هناك 3 أطراف ضامنة للاتفاق 

 

وأضاف "طاهر النونو" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن نتنياهو يرى أنه ليس من مصلحته التوصل لاتفاق مع حماس وهناك رغبة في تعطيله، لافتاً إلى أنه تم تلقي مقترحا واضح حول معظم الملفات مثل عودة النازحين والإفراج عن السجناء والمساعدات وتمت الموافقة عليها.

 

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن هناك 3 أطراف ضامنة للاتفاق ، وهي مصر وقطر وأمريكا، مضيفاً أن إسرائيل تقوم حالياً بمناورة برية وقصف مكثف على رفح الفلسطينية.

ولفت طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى: "مستعدون لكل الاحتمالات وإذا أقدم الاحتلال على الحرب في رفح الفلسطينية سندافع عن شعبنا، مشيراً إلى أنه يجب أن تضمن أمريكا سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلية.

حماس حركة حماس القاهرة هدنة السجناء

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