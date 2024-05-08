حماس: مستعدون لكل الاحتمالات وإذا أقدم الاحتلال على الحرب برفح سندافع عن شعبنا|فيديو

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تم استلام مقترح من الوسطاء بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن وفد حماس وصل إلى القاهرة منذ ساعات لاستكمال المفاوضات للوصول إلى هدنة.

حماس: هناك 3 أطراف ضامنة للاتفاق

وأضاف "طاهر النونو" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن نتنياهو يرى أنه ليس من مصلحته التوصل لاتفاق مع حماس وهناك رغبة في تعطيله، لافتاً إلى أنه تم تلقي مقترحا واضح حول معظم الملفات مثل عودة النازحين والإفراج عن السجناء والمساعدات وتمت الموافقة عليها.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن هناك 3 أطراف ضامنة للاتفاق ، وهي مصر وقطر وأمريكا، مضيفاً أن إسرائيل تقوم حالياً بمناورة برية وقصف مكثف على رفح الفلسطينية.

ولفت طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى: "مستعدون لكل الاحتمالات وإذا أقدم الاحتلال على الحرب في رفح الفلسطينية سندافع عن شعبنا، مشيراً إلى أنه يجب أن تضمن أمريكا سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلية.