شهيدان فلسطينيان ومصابون في قصف للاحتلال جنوب رفح

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب رفح بقطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وبذلك تكون قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.