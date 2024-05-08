موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٦م.

عيد الاضحى

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة ۱۱ دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲) - ۲۰ دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۱ - ۲۸ دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ ٩ و١٤ دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧م، وتكون وقفة عرفات لعام ١٤٤٥ هـ فلكياً يوم السبت ٢٠٢٤/٦/١٥م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد ٢٠٢٤/٦/١٦م.

إجازة عيد الأضحى 2024

تصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال علمًا يأن تلك الإجازة مدفوعة الأجر، ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير، وتأتي أيام الإجازات كما يلي:

عيد الاضحى

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفات 2024 وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 عطلة أسبوعية بدلاً من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية