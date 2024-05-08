عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٦م.

عيد الاضحى 

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة ۱۱ دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲) - ۲۰ دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۱ - ۲۸ دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ ٩ و١٤ دقيقة على الترتيب.

حماس: مستعدون لكل الاحتمالات وإذا أقدم الاحتلال على الحرب برفح سندافع عن شعبنا|فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة

وتكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧م، وتكون وقفة عرفات لعام ١٤٤٥ هـ فلكياً يوم السبت ٢٠٢٤/٦/١٥م،  ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد ٢٠٢٤/٦/١٦م.

إجازة عيد الأضحى 2024

تصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال علمًا يأن تلك الإجازة مدفوعة الأجر، ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير، وتأتي أيام الإجازات كما يلي:

عيد الاضحى 

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفات 2024 وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 عطلة أسبوعية بدلاً من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك موعد وقفة عرفات عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى 2024 المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

حسب محافظتك.. أعرف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد الفطر

مضاعفة أجر الموظفين في إجازة عيد الفطر خلال أيام.. اعرف الموعد والشروط

العتاولة الحلقة 7| خضر يحرق شقة شقيقه نصار.. وعيسى الوزان يعترف بحبه لـ«مي كساب»

فضل صيام شهر رمضان.. يغفر لك ما تقدم من ذنبك بـ شرطين

ترشيحاتنا

القبض على 3 أشخاص بعد اصطدام سائق لمتظاهر مؤيد للفلسطينيين بشوارع مانهاتن الأمريكية

سر غياب الدليل في الآثار على وجود سيدنا موسى بمصر.. تفسير زاهي حواس

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

فلسطين ترحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بالدولة

طالبته بأكثر من نصف مليون جنيه نفقة.. دعوى غريبة في محكمة الأسرة|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-