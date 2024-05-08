ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة

يعد الجمبرى واحدا من أفضل المأكولات البحرية التى يفضلها الكثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع watercress فأن فوائد الجمبرى هى:

فوائد الجمبري.

1-الحماية من السمنة

الحماية من السرطان

3-مفيد للعظام ويحمى من ألام المفاصل مثل:هشاشة العظام

4-تحسين الصحه النفسية

5-يحمى من التوتر والإكتئاب

6-يحمى من مرض السكر

7-يحافظ على صحة الأسنان

8-يحمى من أمراض الزهايمر

9-يحمى من أمراض تصلب الشرايين و يسمح لوصول الدم إلى القلب

10-يحمى من الوخزات الصدريه

11-تقوية جهاز المناعة