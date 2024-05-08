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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

تسلا
تسلا

في شهر أبريل، شهدت شركة تسلا انخفاضًا كبيرًا في عدد السيارات التي تم بيعها في الصين، حيث وصلت إلى مستويات قريبة من شهر فبراير، وذلك بسبب تقلبات السوق وبعض العوامل الأخرى مثل المنافسة الصينية الشرسة وقرار تسلا بتسريح جزء كبير من العمال.

باعت شركة تسلا، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، 62167 سيارة صينية الصنع في أبريل، وهو رقم أقل بنسبة 18.03٪ مقارنة بالعام الماضي. 

وهذا الانخفاض جاء بعدما وصلت مبيعات الشركة في مارس إلى 30.20٪، وفي فبراير إلى 30.20٪. ويعزى هذا التراجع جزئيًا إلى عطلة رأس السنة الصينية التي تسببت في توقف الإنتاج في شهر فبراير.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل، باعت تسلا 283.043 سيارة، بانخفاض 7.25٪ مقارنة بالعام الماضي. 

يجب أن نلاحظ أن الشركة تمتلك مصنعًا في شنجهاي ينتج طراز 3 سيدان وموديل Y كروس أوفر، ويعتبر هذا المصنع الأكبر من نوعه في العالم.

 

قرارات تسلا وتباطؤ النمو

ومع ذلك، قامت تسلا برفع أسعار طراز Y بمقدار 5000 يوان (690 دولارًا) في الصين في الأول من أبريل، بينما كانت شركات أخرى تخفض أسعارها في حرب الأسعار المتنامية في سوق السيارات الكهربائية.

تشير بعض التقارير إلى أن شركة Tesla خفضت إنتاجها في الصين بسبب تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة والمنافسة الشرسة في السوق. 

وعلى الرغم من أن الشركة تعمل كمركز تصدير للسيارات أيضًا، إلا أن الإنتاج الخاص بالسوق المحلية يبدو أقل نسبيًا.

باختصار، تعكس الأرقام التي تم تقديمها تحديات قد تواجه Tesla في سوق السيارات الصينية، والتي قد تتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل معها.

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