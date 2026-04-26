ضربة موجعة في جنوب لبنان.. إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال

أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح متفاوتة، اليوم الأحد، في واقعة وصفت بأنها "حدث أمني صعب" في جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم نقل الجنود المصابين إلى عدة مستشفيات في منطقة الجليل، فيما وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

وبالتزامن، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان رسمي، تنفيذ عملية جوية استهدفت تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة الحدودية.

وأوضح الحزب أن الهجوم نُفذ باستخدام مسيّرة انقضاضية، مشيراً إلى أنه أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب التي شنتها "إسرائيل" على لبنان لمدة شهر ونصف، مع إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين لأول مرة منذ عقود.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة عمليات يعلن عنها حزب الله، رداً على ما يصفه باعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال على القرى والبلدات في جنوب لبنان، واستمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.