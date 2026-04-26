ابراهيم البشاري: تمكين المستثمرين ودعم المنتج المحلي أولوية المرحلة الراهنة



صرّح السيد إبراهيم البشاري نائب شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية ، أن دعم قطاعي التجارة والصناعة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد “البشاري” أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلي أهمية دراسة أبرز التحديات التي تواجه التجار والصناع داخل المحافظة، ورفع توصيات عملية تسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن.

وأشار إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات فعالة للتواصل مع أصحاب المصانع والتجار، والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن العمل الجماعي والتخطيط الجيد هما السبيل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية وتدعم الاقتصاد الوطني.