رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل للأصول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومسئولى الشركة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم قيمته المضافة، مشدداً على الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التطوير الجاري تنفيذها، مع إيلاء أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في الإدارة والتشغيل؛ لضمان حوكمة الأداء واستدامة العوائد.

وأشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التطوير بقطاع الغزل والنسيج، وطرح الرؤية المستقبلية للمراحل المقبلة ؛ بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ما يتم من جهود في سبيل إعداد الشركة لاستقبال المستثمرين، مؤكداً أن العمل الحالي يرتكز على تعزيز جاذبية الشركات التابعة لمشاركة القطاع الخاص عبر تطبيق معايير الحوكمة الدولية؛ بما يضمن طرحها كفرص استثمارية متكاملة أمام المستثمرين.

كما استعرض الدكتور هاشم السيد، الخطوات الجارية بشأن القيد المؤقت بالبورصة، والتي تهدف بالأساس إلى وضع الشركات على شاشة التداول كخطوة استباقية؛ تمهيداً لعملية انقسام الشركة والوصول بها إلى الجاهزية التامة للطرح أمام المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذا النهج يستهدف بالأساس تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة نموها تحت إدارة احترافية بمشاركة القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة، موضحاً تقدم العمل في ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث أشار إلى اكتمال 'المرحلة الأولى' (التي تمثل 18% من خطة التطوير) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وشملت مصانع غزل (1) و(4)، وتحضيرات النسيج، ومحطة الكهرباء.

كما استعرض الدكتور أحمد شاكر، الموقف التنفيذي لـ 'المرحلة الثانية' (التي تمثل 28% من خطة التطوير) بنسبة تنفيذ حالية بلغت 95%، وتضمنت تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (مصانع غزل 6، والنسيج، والصباغة، والتفصيل)، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (مصنع غزل 2).

وفيما يخص 'المرحلة الثالثة'، والتي تمثل 54% من خطة التطوير، أوضح شاكر أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 69%، وتستهدف مجمعات المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضاء، وشركة دمياط للغزل والنسيج، فضلاً عن تطوير مصانع التريكو والصباغة والتفصيل بشركتي الدقهلية (المنصورة) والوجه القبلي (المنيا)، ومصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان.

كما استعرض الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي لعملية انقسام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وموقف قيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى الموقف المالي للأعمال الإنشائية، وآليات تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجارية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات التطوير، وتكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز. كما شدد على سرعة إنهاء إجراءات انقسام شركة المحلة وقيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، تمهيداً للطرح أمام القطاع الخاص؛ تعزيزاً لريادة القطاع وزيادة صادراته.

