قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددا من الطرق، بالسواتر الترابية، في بلدة تكواع جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل خربة الدير، إضافة إلى مداخل أخرى وسط البلدة، بالسواتر الترابية، ما من شأنه تقييد حركة المواطنين، وصعوبة الوصول إلى مركز مدينة بيت لحم.

وفى سياق آخر، قطع مستوطنون مئات من أشجار الزيتون في أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وذكرت "وفا"، أن عددا من المستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي البلدة، قاموا بقطع نحو 400 شجرة زيتون في سهل البلدة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، قبل أيام، منزلاً ومركبة في البلدة ذاتها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر مارس الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة، أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.