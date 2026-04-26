إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. خاص

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي عام اول غرب القاهرة الكلية 7 متهمين للجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها لشخصيات أجنبية مقابل الحصول على مبالغ نقدية كبيرة .

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين  حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول بغرض الإتجار في البشر وانضم إليها المتهمين من الثانية حتى السادس تعاملوا في المجني عليه الضحية باستخدامهم وشراء عضو من أعضاء جسده "عضو الكبد مستغلين حاجته للمال وذلك بقصد استغلاله في استئصال كليته وبيعها لآخر .


كما توسطوا في نقل عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكبد بقصد زرعه في جسد آخر مع علمهم بأن موافقته على ذلك النقل لم تصدر عن إرادة حرة وخالية من عيوب الرضاء إذ استغلوا حاجته الملحة للمال وحصلوا على موافقته بناء على ذلك.


كما تعاملوا على سبيل البيع والشراء بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكبد بقصد نقلها وزرعها في جسد أخر وتوسطوا في نقل عضو من أعضاء جسد المجني عليه  عضو الكلي بقصد زرعه في جسد أخر مع علمهم بأن موافقته على ذلك النقل لم تصدر عن إرادة حرة وخالية من عيوب الرضاء إذ استغلوا حاجته الملحة للمال الا أنهم لم يبلغوا مقصدهم لرفض المجني عليه استكمال الاجراءات .


كما شرعوا فى التعامل على سبيل البيع والشراء بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسد المجني عليه عضو الكلي بقصد نقلها وزرعها في جسد أخر الا أنهم لم يبلغوا مقصد هم لرفض المجني عليه استكمال الاجراءات، وذلك على النحو المبين تفصيلاً التحيات.

