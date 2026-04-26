المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ الحكم القضائي علي عصابة الاتجار في البشر وبيع الاطفال بالمؤبد وغرامه نصف مليون جنيه عقب صدور قرار إحالة 5 متهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بناءا علي توجيهات المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية عقب ثبوت أدلة التحقيقات وتحريات ضباط مباحث الجنائية حول ملابسات ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

في المقابل قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار بالبشر بصدور حكم قضائي ضد زوجين وسمسارا ونجله وربة منزل بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهم، لقيامهم بالاتجار بالبشر في بيع وشراء طفل رضيع بمدينة المحلة بالغربية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على طفل رضيع داخل كرتونة بجوار أحد المساجد الكبري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما أوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده رئيس مباحث المديرية العميد سامح نجيده والعقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة العثور على طفل الرضيع .

وبتشكيل فريق البحث الجنائي تحت إشراف المقدم علي ندا مفتش مباحث فرع البحث الجنائى والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الفرع من ضبط 5 المتهمين وراء ارتكاب واقعة بيع وشراء الطفل.

فريق بحث جنائي

وأفادت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد أبوزيد رئيس النيابة الكلية أشرف طنطا أن رجلا وسيدة من المشردين في الشوارع تزوجا عرفيا وعقب مرور فترة زمنية شعرت السيدة بالحمل، وفى هذا التوقيت كانت المتهمة الأخيرة ربة منزل تبحث عن طفل لشرائه واقترح المتهمان الثالث والرابع "سمسار ونجله" شراء الطفل من المشردين عقب وضع الطفل مقابل 50 ألف جنيه.

تحقيقات فاضحة ضد عصابة الاتجار

وافادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع وشراء الرضيع عقب ولادته، وبالفعل بدأت المتهمة الأخيرة في اصطحاب السيدة الحامل الى المستشفى والانفاق على علاجها لكن بعد وضع الطفل، رفض المتهمان الأول والثاني إعطاءه للمتهمة الأخيرة لاختلافهم على المبلغ المطلوب حيث طلبا مبلغ نصف مليون جنيه وهو ما رفضته المتهمة الأخيرة.

خطف الطفل الرضيع

وتابعت التحقيقات بالنيابة العامة إلى أنه أثناء وجود الرجل وزوجته ونجلهما الرضيع في إحدى العشش قام المتهمان الثالث والرابع باقتحام المكان وضربهما وخطف الطفل وإعطائه للسيدة.

وأوضحت التحقيقات، أنه عقب علم المتهمين بالبلاغ قاموا بوضع الطفل في كرتونة وتركه أمام أحد المساجد حيث عثر عليه أحد المصلين وقام بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية التي أحضرت والدة الطفل وتعرفت عليه.

إحالة المتهمين وحبسهم قضائيا

وبعرض الواقعة برمتها على النيابة العامة تمكنت من كشف كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة وأنها عبارة عن جريمة اتجار بالبشر حيث وجهت النيابة للمتهم الأول وزوجته تهم التعامل في طفل رضيع والاتجار فيه، بينما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس تهم الاتجار بالبشر والخطف.

السجن بالمؤبد وغرامه نصف مليون جنيه المتهمين

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار بالبشر قضت بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المؤبد والغرامة تطبيقا لنص قانون مكافحة الاتجار بالبشر.