إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. خاص
هدوء في أسعار الذهب مع بدء التعاملات المسائية اليوم الأحد
عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد
برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعلمنا من أخطاء الماضي.. نجم الأهلي للكرة الطائرة: حضرنا إلى رواندا للتتويج ببطولة إفريقيا

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
حسام الحارتي

أكد عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي،  أن الفريق جاء إلى رواندا من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة للغاية من أجل حصد لقب البطولة القارية. 

وأوضح عبو أن الفريق تعلم من أخطاء العام الماضي عندما فقد فرصة الحصول على اللقب وحصد المركز الثالث، مؤكدًا أن هذا الموسم الأمر مختلف، وخاصة بعد تحقيق الرباعية المحلية، التي منحت اللاعبين دوافع كبيرة للعودة إلى مصر بكأس بطولة إفريقيا.

وأشاد عبو بالجهاز الفني للفريق بقيادة الأمريكي جوردون مايفورث، مؤكدًا أن الأخير يتعامل مع اللاعبين بشكل رائع ولا يضعهم تحت ضغط، بل يطالبهم بالاستمتاع بما يقدمونه وأن يظهروا أفضل ما لديهم من أجل المنافسة على جميع الألقاب والبطولات. 

وهنأ عبو فريق سيدات الأهلي الذي نجح في حصد لقب بطولة إفريقيا وأضافها إلى رباعيته المحلية كذلك، مؤكدًا أن تتويجه جاء بعد جهد كبير طوال الموسم، وأنه يمنح دوافع كبيرة لفريق الرجال من أجل معادلة الإنجاز القاري. 

ووجه عبو رسالة لجماهير الأهلي مؤكدًا أنهم الجمهور الأفضل على الإطلاق وأنه يفخر باللعب أمامهم وسماع هتافاتهم للاعبي الفريق، مشددًا على أن أي إنجاز يحققه الأهلي يكون الجمهور سببًا رئيسيًّا في تحقيقه، قائلًا إن بطولة إفريقيا ستكون أفضل هدية يقدمها اللاعبون للجماهير لأنهم يستحقون هذه الفرحة.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهرامات

السياحة الافتراضية في مصر.. رحلة إلى الأهرامات وأنت في منزلك

ترشيد الكهرباء

خطوات ذكية لتقليل فاتورة الكهرباء قبل حرارة الصيف المرتفعة

صورة الملف

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. وأسعار كروت الشحن.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

