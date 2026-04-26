برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، مؤكدة أنها جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية عبر التاريخ، بعدما سطرت ملحمة وطنية خالدة في استرداد كامل التراب الوطني.

وأشارت النائبة، في تصريح صحفي لها اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة واضحة، تؤكد أن القوات المسلحة والشعب المصري يقفان صفًا واحدًا، وأن “إرادة المصريين لا تُقهر” مهما كانت التحديات.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي حرص في كلمته على استعراض الحقائق التي سجلها التاريخ، بدءًا من معركة التحرير، مرورًا باقتلاع جذور الإرهاب الأسود، وصولًا إلى مرحلة التعمير والتنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز خلال المرحلة الحالية.

وأكدت سجى عمرو هندي أن مشاهد التطوير في سيناء تعكس إصرار الدولة على المضي قدمًا نحو تحويل أرض الفيروز إلى مركز واعد للتنمية والاستثمار، وفق رؤية استراتيجية تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات، وتضمن للأجيال القادمة وطنًا آمنًا ومستقرًا.