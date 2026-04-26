قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: المراهنات الرياضية خطر على الشباب يتطلب حسما فوريا

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة
ماجدة بدوى

تقدم النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم القطاع الرياضي والشبابي خلال الفترة الأخيرة.


وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن ملف المراهنات الرياضية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تدخلًا سريعًا وحاسمًا، مطالبًا بتكاتف الجهود بين وزارتي الشباب والرياضة، والإعلام، والاتصالات، من أجل التصدي لهذه الظاهرة. وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال الترويج للمراهنات، ليس فقط من خلال الإعلانات داخل الاستادات، بل أيضًا عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقفها بشكل كامل.


وفيما يتعلق بمراكز الشباب والاستعداد للدورة الأولمبية المقبلة، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، بضرورة محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في الدورة السابقة، وإجراء دراسة شاملة داخل مجلس الشيوخ، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتقييم خطط الاتحادات المختلفة.

وأوضح وهبة، أنه يجب وضع معايير واضحة، بحيث لا يُسمح لأي اتحاد بالمشاركة في المنافسات الدولية ما لم يكن قادرًا على تحقيق مراكز متقدمة، مؤكدًا أن الهدف هو المنافسة الحقيقية وليس مجرد التمثيل الشرفي.

وأشار وهبة إلى أن الإنفاق الحالي يحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن يقتصر الأمر على سفر أعضاء مجالس إدارات الاتحادات والحصول على بدلات دون نتائج ملموسة، في ظل كون هذه الأموال أموالًا عامة تستوجب الرقابة والمحاسبة.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتوجيه هذه الموارد إلى مراكز الشباب ودعم القاعدة الرياضية العريضة، خاصة أن الشباب يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، وهو ما يتطلب الاستثمار فيهم بشكل جاد.

واختتم النائب إيهاب وهبة كلمته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة تعد وزارة بالغة الأهمية، وتمثل أحد ركائز الأمن القومي، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم الكامل لها، باعتبار أن الشباب هم عماد الحاضر وأمل المستقبل.

النائب إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

ترشيحاتنا

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
ﻣﻘﺎﻻﺕ

