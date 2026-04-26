رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء

قال رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجيار إنه سيتوجه إلى بروكسل يوم الأربعاء، المقبل لإجراء محادثات غير رسمية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهدف فك التجميد عن الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات مع سلفه فيكتور أوربان.

وكتب ماجيار، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "سأتوجه إلى بروكسل يوم الأربعاء، لإجراء محادثات غير رسمية مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن تحرير أموال الاتحاد الأوروبي، ليس لدينا وقت نضيعه".

وكان ماجيار قد حدد سابقًا أربعة مجالات رئيسية يمكن لحكومته أن تتحرك فيها بسرعة لتجنب خسارة حوالي 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي الاقتصادي قبل الموعد النهائي المقرر في نهاية أغسطس المقبل، بما في ذلك تدابير لمكافحة الفساد واستعادة الحريات الإعلامية والأكاديمية.



وقال ماجيار بعد الانتخابات إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي خلال زيارته الأولى إلى بروكسل.

وفاز حزب "تيسا" بقيادة ماجيار بأغلبية ساحقة في انتخابات أبريل، مما منحه الصلاحية لتعديل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والمناقصات العامة والرقابة على وسائل الإعلام، وهي القوانين التي شكلت محور الخلافات بين حكومة أوربان وبروكسل.

وغالبًا ما دخل رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون وحقوق الإنسان، مما أدى إلى تجميد أموال بمليارات اليورو.

