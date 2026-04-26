الصين تسلم أكبر سفينة غاز طبيعي مسال في العالم إلى أحد عملائها

أفادت وكالة “شينخوا” بأن شركة China Merchants Heavy Industry CMHI المملوكة للدولة الصينية سلمت أكبر سفينة غاز طبيعي مسال في العالم إلى أحد عملائها.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن السفينة غادرت إلى سنغافورة اليوم الأحد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على خلفية إغلاق مضيق هرمز ، ما أدى إلى اضطراب تدفقات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وارتفع سعر عقد الغاز القياسي الأوروبي للشهر المقبل بنسبة 5.7 % ليصل إلى 41 يورو لكل ميجاواط ساعة.

وتواجه أوروبا صعوبة في إعادة ملء مخزونات الغاز لديها، ما لم تنجح في جذب كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، في وقت ستواجه فيه منافسة من الأسواق الآسيوية التي تسعى بدورها إلى تعويض نقص الإمدادات القادمة من قطر، بحسب ماسانوري أوداكا نائب رئيس أبحاث أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة "ريستاد إنرجي".