بكين تدعو واشنطن لحترام مبدأ الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

دعت وزارة الخارجية الصينية واشنطن إلى احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع ما تشهده الدولة الصينية اليوم الخميس الإحتفال بالذكرى الـ77 لقواتها البحرية حيث تخطط القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي لفتح قواعدها في أكثر من عشر مدن أمام الجمهور مع عرض أكثر من 40 سفينة عاملة، وفقا للجدول الرسمي.



وذكرت القوات البحرية في بيان لها إن عدد السفن المفتوحة للجمهور هو الأكبر وطرازاتها هي الأكثر تنوعا في تاريخ مثل هذه الفعاليات المفتوحة من جانب القوات البحرية للجمهور.

وتشمل التشكيلة مدمرات صواريخ موجهة وفرقاطات وسفن نقل برمائية إلى جانب سفن دعم مثل سفن إمداد وسفن مستشفيات، حيث شارك العديد منها في مهام تشمل عمليات الحراسة في خليج عدن والزيارات الخارجية والتدريبات المشتركة.



ويُشار إلى أن القوات البحرية تأسست في نفس عام تأسيس جمهورية الصين الشعبية وتطورت على مدى الـ77 عاما الماضية إلى خدمة استراتيجية حديثة تشمل جميع الفروع البحرية وتتمتع بقدرات تقليدية ونووية.

وخلال فترة لا تتجاوز العقد من الزمن، بنت القوات البحرية ثلاث حاملات طائرات وأضافت غواصات نووية استراتيجية جديدة ومدمرات من فئة 10 آلاف طن وسفن هجوم برمائية وسفن إمداد متكاملة لدعم العمليات البحرية والأمن القومي.