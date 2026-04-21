الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الصينية: نأمل أن تحافظ الأطراف على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء ، عن أملها في أن تحافظ الأطراف المعنية على زخم محادثات وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، في تصريحات للصحفيين في بكين، إن الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد. وأضاف:" نعرب عن قلقنا إزاء اعتراض الولايات المتحدة القسري لسفينة شحن متجهة إلى إيران". وجاءت تصريحات جو عقب استفسار إعلامي حول اعتراض الولايات المتحدة لسفينة شحن متجهة إلى إيران، مما دفع الأخيرة للتوعد بالرد ووصفته بأنه "عمل قرصنة"، كما لوحت بإمكانية عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات. وقال جو- تعليقاً على ذلك:" نأمل أن تتصرف الأطراف المعنية بمسؤولية، وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجنب إثارة النزاعات وتأجيج التوترات، وأن تهيئ الظروف اللازمة لاستئناف الملاحة الطبيعية في المضيق". وعندما طُلب منه التعليق على وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه ينهار- حسبما أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الثلاثاء- قال جو "إن الوضع الإقليمي يمر الآن بمرحلة حرجة بين الحرب والسلام".. مضيفا أنه مع انفراجة فرصة السلام، ينبغي تهيئة الظروف المواتية لإنهاء النزاع في أقرب وقت.

 وجدد جو دعم بكين للأطراف المعنية في الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار والمفاوضات، وقال:" انطلاقاً من اقتراح الصين ذي النقاط الأربع، سنواصل العمل على خفض التصعيد وسنلعب دوراً بناءً في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط في نهاية المطاف". يأتي هذا في الوقت الذي تزايد فيه الغموض بشأن احتمال عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن إيران لن تتفاوض في ظل التهديدات، في وقت قدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل متباينة بشأن مسار الحرب مع إيران، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع.

وزارة الخارجية الصينية زخم محادثات وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون مضيق هرمز

