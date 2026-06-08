طارق عبد العزيز يطالب بتوضيح حول خطة استدامة مشروعات حياة كريمة وصيانتها

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بالاجابه علي عدد من الاستفسارات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 -2027 مؤكداً بان حزب الوفد ارسل 18 تساؤل تم الاجابه علي بعضها وعدم الرد علي الاخري مقدما الشكر للجنه الشئون الاقتصاديه بمجلس الشيوخ علي دورها في مناقشه الخطة.

واضاف طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامة بأن المشروع القومي المصري الكبير الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة الكريمة ، وهو اكبر مشروع في التاريخ ، ويكفي الرئيس السيسي تاريخيا هذا المشروع فقط الذي استشعر به 62 مليون مواطن ، ووصلت لهم الخدمات ، وسوالي للحكومة ماهي الية استدامة مشروعات حياةكريمة وذلك تزامناً مع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 'حياة كريمة' لتنفيذ المشروعات بالقرى؛ فما هي الآليات المالية والاعتمادات المعتمدة بالتنسيق مع الموازنة لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانةالمشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل في المرحلة الأولى حتي لا تضيع الأصول الرأسمالية للدولة؟"

وشدد رئيس برلمانية الوفد علي ضرورة ضبط وموامة الإنفاق على البنيةالتحتية اللوجستية حيث "تتضمن الخطة استثمارات ضخمة لتوسعة وتطوير طرقحيوية مثل السويس/العين السخنة، وطريق الإسماعيلية/بورسعيد؛ كيف يتسق الاستمرار في الإنفاق الاستثماريالكثيف على البنية التحتية البرية المحيطة بالقناة مع التراجعالفعلي لحركة الملاحة البحرية الدولية؟ وهل سيتم إعادةتوجيه هذه المشروعات لخدمة التجارة الداخلية والدبط الانتاجي المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على حركة المواني الدوليه.

وتابع عبد العزيز بان الخطة تشير إلى الالتزام بوثيقة 'سياسة ملكية الدولة' والتخارج التدريجي لإفساح المجال للقطاع الخاص؛ ما هي العوائد النقدية (بالعملة الأجنبية) المتوقعة من طروحات الشركات العامة خلال عام الخطة؟ وكيف تضمن الوزارة عدم بخس قيمة الأصول الوطنية المفترض تخارج الدولة منها فيظل تدني تقييمات الأسواق الناشئة نتيجة الحروب الإقليميةالمحيطة؟".

وفي ظل طرح هذه المشروعات في ظل الظروف التي تواجهها المنطقه الحرب القائمة فما هي الاليات المحدده للوصول للسعر العادل او توقف عن هذا الطرح في هذه المرحله حتي لاتتتسب في ضياعها في أسعار هزلية متدنية.