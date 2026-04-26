مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم لدورته السادسة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للأفلام للمشاركة في دورته السادسة، والتي ستُقام خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل، في منطقة جدة التاريخية.



ويدعو مهرجان البحر الأحمر السينمائي صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، سواء من المحترفين أو المواهب الصاعدة، إلى تقديم أعمالهم للمشاركة في برامجه التنافسية، بما في ذلك مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير.



ويُعد المهرجان من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي، حيث يوفّر منصة مميزة لعرض الأعمال السينمائية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفوز بإحدى جوائز “اليُسر”، التي تُمنح للأفلام المتميزة المشاركة في المسابقات الرسمية.



كما يتيح مهرجان البحر الأحمر السينمائي لصنّاع الأفلام السعوديين فرصة عرض أعمالهم ضمن برنامج “السينما السعودية الجديدة”، الذي يسلّط الضوء على الإنتاجات المحلية ويعزز حضورها على الساحة السينمائية.



ودعت إدارة المهرجان الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في تقديم أفلامهم قبل الموعد النهائي، حيث يستمر التقديم مجانًا حتى 7 يوليو، على أن تُغلق باب المشاركات بشكل نهائي في 2 أغسطس من العام الجاري.