6 مايو.. طرح فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني بدور العرض المصرية

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زوجة عماد متعب تتتألق بإطلالة بسيطة.. صور
ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران
مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار
تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
فن وثقافة

فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني في دور العرض المصرية ابتداءً من 6 مايو
أوركيد سامي

بعد النجاحات المتتالية التي حققها خلال جولته السينمائية، ينطلق عرض الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في جميع دور العرض المصرية ابتداءً من 6 مايو، وذلك ضمن فعاليات "سينماد" التي أطلقتها ماد سولوشنز  لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.

وتدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية.

وتستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.
أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجين التنفيذيين ألكسندر فونك ورشا أبو الريش.

فاز الفيلم مؤخرًا بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز الفيلم بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، لتصبح رابع جوائزه في مسيرته السينمائية الناجحة التي بدأت بعرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

كما فاز الفيلم بثلاث جوائز أخرى وهم جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: فقه المعاملات.. الشركات وبناء المجتمعات "رؤية فقهية"

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

