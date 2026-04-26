القبض على عاطلين سرقا حقيبة من طالب من داخل مسجد بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبته من داخل أحد المساجد بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لقسم شرطة السويس من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة حقيبته الشخصية بأسلوب "المغافلة" حال تواجده بأحد المساجد بدائرة القسم لآداء فريضة الصلاة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





