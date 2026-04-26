عهد الضيافة انتهى.. مسئول إيراني: على السفن دفع رسوم عبور مضيق هرمز

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على ترسيخ نظام ملاحة جديد في مضيق هرمز، وقال إن "عهد الضيافة" الذي استمر 47 عاما قد انتهى وأن على السفن دفع رسوم العبور.

قال رئيس لجنة الأمن القومي في برلمان إيران: "نؤكد على النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز والذي أصبح أحد الركائز الأساسية لقوة إيران".

وأضاف: "عهد الضيافة الذي استمر 47 عاماً انتهى وعلى جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز دفع رسوم المرور".

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: "إن صوت عظام أمريكا المحطمة سيصل إلى مسامع العالم، بقوة أبناء إيران وصفوف الشعب المتفاني".

وأضاف رضائي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقه بصورة لسفن حربية أمريكية تغرق في البحر: "إيران موحدة، متحدة، وبصوت واحد؛ بينما أمريكا مرتبكة وترتكب أخطاءً استراتيجية متواصلة، بقوة أبناء إيران المحاربين وصفوف الشعب المتفاني، سيصل صوت عظام أمريكا المحطمة إلى مسامع العالم من الخليج الفارسي وبحر عُمان".



