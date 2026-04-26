الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة صفد البطيخ جنوب لبنان

محمود نوفل


شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وكان عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أُصيبوا بجراح متفاوتة، اليوم الأحد، في واقعة وصفت بأنها "حدث أمني صعب" في جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم نقل الجنود المصابين إلى عدة مستشفيات في منطقة الجليل، فيما وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

وبالتزامن، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان رسمي، تنفيذ عملية جوية استهدفت تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة الحدودية.

وأوضح الحزب أن الهجوم نُفذ باستخدام مسيّرة انقضاضية، مشيراً إلى أنه أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب التي شنتها "إسرائيل" على لبنان لمدة شهر ونصف، مع إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين لأول مرة منذ عقود.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة عمليات يعلن عنها حزب الله، رداً على ما يصفه باعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال على القرى والبلدات في جنوب لبنان، واستمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان حزب الله قضاء بنت جبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

بشرى

ببدلة زرقاء.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

محمد دياب

محمد دياب يعلن عن فيلم أمريكي جديد.. تفاصيل

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد