مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى دول الخليج اعتبارا من أول مايو

أعلنت مصر للطيران عن تشغيل ثلاث رحلات يوميًا من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من 1 مايو 2026، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية ومدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من 10 مايو 2026.

يأتب ذلك في ضوء عودة التشغيل التدريجي إلى عدد من مدن الخليج. هذا وتدرس الشركة حاليًا إمكانية زيادة عدد الرحلات إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعدلات

التشغيل والطلب.

وعلي صعيد متصل، سيتم تشغيل رحلة يومياً إلي الدوحة بالإضافة إلي رحلتين يومياً إلي بيروت وذلك ابتداء من 28 أبريل2026.

علمًا بأنه لا يزال تعليق الرحلات المتجهة إلى كل من البحرين والكويت ولحين صدور قرار من سلطات الطيران المختصة في البلدين.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي.