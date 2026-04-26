قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يحسم الجدل حول تورط إيران في محاولة اغتيال ترامب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن كول توماس ألين، منفذ الهجوم الذي استهدف محيط البيت الأبيض خلال حفل عشاء لمراسلي واشنطن، كان “ينوي على الأرجح إيذاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مؤكداً في الوقت نفسه أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه “تصرف بمفرده”.

وأوضح بلانش أنه لم يتم حتى الآن إثبات أي صلة بين الحادث وإيران، في ظل تداول تكهنات حول احتمال وجود ارتباط خارجي بالهجوم.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب نجاته من محاولة الاغتيال، إنه لا يعتقد أن الهجوم مرتبط بالحرب مع إيران، مشيراً إلى أن “الرجل المسلح اقتحم نقطة تفتيش أمنية خلال حفل عشاء في واشنطن”.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: “أعتقد أنه كان يستهدفني بالفعل”، مشيراً إلى أن المنفذ كان يحمل “عدة أسلحة ويرتدي سترة واقية من الرصاص”.

ووصف ترامب المهاجم بأنه “قاتل محتمل”، مؤكداً أن تقديرات الأجهزة الأمنية ترجح أنه تحرك بمفرده.

وكان جهاز الخدمة السرية قد أخرج ترامب وزوجته ميلانيا على نحو عاجل من حفل رابطة مراسلي البيت الأبيض، بعد سماع إطلاق نار وإصابة أحد أفراد إنفاذ القانون خلال الحادث.

المدعي العام الأمريكي البيت الأبيض حفل عشاء لمراسلي واشنطن الأمريكي دونالد ترامب إيران محاولة اغتيال ترامب وإيران تورط إيران في محاولة اغتيال ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

غلق
غلق
غلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد