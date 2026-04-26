بورصة الكويت تُغلق تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 37.70 نقطة بما نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 8916.70 نقطة، إذ جرى تداول نحو 533 مليون سهم عبر 32 ألفا و731 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 112.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 108.06 نقطة بما نسبته 1.29% ليصل إلى مستوى 8495.45 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 354 مليون سهم من خلال 19 ألفا و55 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 46.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 24.69 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 9469.03 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 179 مليون سهم عبر 13 ألفا و676 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 65.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 134.83 نقطة بما نسبته 1.46% ليصل إلى مستوى 9356.47 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 289 مليون سهم عبر 13 ألفا و328 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 35.6 مليون دينار كويتي.