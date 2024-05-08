عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث تعظيم سبل التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً موسعاً ، لمناقشة مستجدات وآليات التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ضمن  مشروع  تحسين وتحفيز التكامل العمراني السكاني لتكتل مدينتي بني سويف القائمة والجديدة، ويعتبر أحد المشروعات الهامة التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع تم استعراض المحاور العامة للمشروع الذي يهدف الي تقوية الارتباط والتفاعل بين مدينة بني سويف القائمة والجديدة بهدف تحقيق نمو عمراني وإقتصادي متوازن بينهما وإستغلال المقومات والإمكانيات والفرص التنموية المتاحة بكل منها وتقييم الأداء التنموي لكلا من المدينتين من خلال تحديد حدود التكتل الحضري للمنطقة محل الدراسة،وذلك من خلال تحقيق حزمة من الأهداف تتمثل في :صياغة الرؤية التنموية المستقبلية للتكتل الحضري الذي يضم (مدينتي بني سويف شرقاً وغرباً والتجمعات الريفية المتاخمة لهما والمناطق الصناعية)، حيث تم استعراض معايير الأداء للتكتل الحضاري وتحليل البيانات ومؤشرات الاستبيان السكاني الاجتماعي ودراسة أسباب العزوف أو التردد في الانتقال للمدن الجديدة.

بني سويف .. قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي مازورا والشنطور غدا

محافظ بني سويف: الدولة تعمل على بناء الشخصية المصرية الفاعلة

كما تم عرض أهداف ومخرجات المشروع، والتي تتبلور حول عدة أهداف رئيسية تشمل :إعداد مخطط تنظيمي لاستخدامات الأراضي والمكونات العمرانية بهذا النطاق ، ومخطط إقليمي يوضح النطاقات التأثيرية والتفاعلية للتكتل الحضري علي المستوي الإقليمي ( نطاق مباشر/ نطاق أشمل) ، وتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات وآليات التنفيذ (سكانية / عمرانية / تشريعات / نظام مؤسسي / اقتصاد / خدمات مجتمعية ) لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

من جهته أثنى محافظ بني سويف على المشروع الطموح الذي تسعى الهيئة لتنفيذه ، ضمن توجيهات وأطر التنمية المستدامة برؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف محاور تنموية متكاملة تشمل الحاضر والمستقبل القريب والبعيد ، مشيراً إلى أهمية مراعاة بعض الاعتبارات والمعايير قبل البدء في تنفيذ المشروع ، وتتركز حول أهمية وضع رؤية مستقبلية للمناطق الصناعية وامتدادتها وتوسعاتها ومتطلبات تخطيطها وترفيقها ، علاوة على ضرورة توحيد الولاية التامة بكامل الصلاحيات  والسلطات القانونية والمالية  للمناطق الصناعية ، مع أهمية وجود رعاية ودعم من الوزارات ذات الصلة  لإعطاء شكل من المرونة ومنح بعض الصلاحيات  للأجهزة التنفيذية المحلية في ظل تعاون وتناغم بين الجهات والهيئات الرسمية والتنفيذية على مختلف المستويات ،وذلك لتفادي بعض المشكلات والتغلب على التحديات  لتحقيق المستهدف من المشروع.

حضر الاجتماع:اللواء حازم عزت السكرتير العام،الدكتور حسين أبو بكر_ المدير التنفيذي للمشروع ،الدكتورفيصل عبد المقصود - رئيس قسم العمارة السابق بجامعة المنوفية ورئيس فريق عمل المشروع،الدكتورة نهال المغربل- النائب الأسبق لوزير التخطيط وعضو مجلس الشيوخ واستشاري الاقتصاد المحلي، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، ورؤساء : شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والكباري ،هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومسؤولو الاستمار والمناطق الصناعية والوحدة الاقتصادية والمكتب الفني والشؤون المالية والقانونية والتخطيط ومتابعة الخطة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

 

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بناء الشخصية المصرية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

مصدر أمنى: مقتـ.ـل رجل أعمال كندي بالإسكندرية.. والبحث عن الجُناة

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يستعرض التقرير الربع سنوي لجهود المشاركة المجتمعية بقرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله

أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان بعد توديع دوري الأبطال

طوابير من الركاب.. مشكلة تقنية تؤثر على البوابات الإلكترونية بمطارات بريطانيا

120 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح.. المسلماني: حرب غزة كابوس

الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح

الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة اليوم .. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

طريقة عمل الفول النابت.. المقادير والخطوات

بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها

يسحق الجميع وبميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف جوجل بكسل 8a

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ