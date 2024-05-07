بني سويف .. قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي مازورا والشنطور غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه تقرر قطع المياه"لمدة ساعتين"عن مدينة سمسطا وقريتي مازورا والشنطور، غد الأربعاء8 مايو الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا،وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد .



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.