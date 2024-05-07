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رئيس التحرير
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محافظات

كلية التمريض بجامعة بني سويف تنظم دورة تدريبية عن "الإسعافات الأولية"

صدى البلد

 

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، دورة تدريبية بعنوان " الإسعافات الأولية تساوي انقاذ حياة " بكلية الحقوق، وذلك تحت إشراف الدكتور  سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور عادل أبو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن  وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفاطمة عبد العليم  وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن تلك الدورات من شأنها التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة.

وأشار إلى أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور، والأدوات الضرورية التي يجب أن تكون في كل منزل، مؤكداً أهمية هذه الورش والندوات التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب والعاملين.

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