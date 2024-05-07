إعلام بني سويف تعلن نتائج استطلاع الرأى بشأن الأعمال الفنية في رمضان

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى التلاوي مدير مركز بحوث الرأي العام، أعلن مركز بحوث الرأي العام والاستشارات العلمية بكلية الإعلام نتائج استطلاع الرأي الذى قام به لتقييم رأي جمهور الشباب المصري في المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2024 .

وشارك في الاستطلاع عينة قوامها (900) مفردة من الشباب المصري ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 :35 عاماً، منهم (56.3%) من الإناث، و( 43.7%) من الذكور، وتمثلت المستويات التعليمية للمبحوثين في (40%) من الطلاب، و(35%) من الحاصلين على مؤهل جامعي، و (10%) حاصلين على مؤهل فوق الجامعي، (15%) حاصلين على مؤهل متوسط، وفيما يتعلق بمحل الإقامة للمبحوثين فقد جاء الحضر بنسبة (77%) والريف (33%).

وفيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي فقد تم تمثيل محافظات القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الساحلية مثل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، دمياط، الأسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر.

وانقسم الاستطلاع إلى ثلاثة أجزاء الأول يتعلق بتقييم الأعمال الدرامية، والجزء الثاني يتعلق بالمحتوى البرامجي، والجزء الثالث يختص بالحملات الإعلانية.

وانتهى الاستطلاع إلى عدة نتائج في كل قسم منها تقييم جمهور الشباب للأعمال الدرامية، حيث أشارت النتائج إلى أن معظم أفراد العينة قد تابع المسلسلات المقدمة خلال شهر رمضان إلى حد ما بنسبة (71.5%)، في حين تابعها بانتظام (17.5%)، وأشار إلى نادراً (11%)، وقد تابع منهم مسلسل واحد نسبة (42.1%)، ومسلسلان نسبة (23.6%)، وأكثرمن ثلاثة نسبة (21.2%)..

وأوضحت النتائج أن معظم الشباب عينة الدراسة يفضلون متابعة الأعمال الدرامية عبر المنصات الرقمية، وذلك بنسبة (47.8%)، وقد أرجعوا ذلك إلى عدم وجود إعلانات، وسهولة المشاهدة في أي وقت، ومشاهدة بعض المسلسلات قبل إذاعتها على شاشات القنوات، وجاءت نسبة (36.1%) من الشباب عينة الدراسة يفضلون المتابعة عبر شاشات التليفزيون لأسباب ترجع إلى استمتاعهم بالمشاهدة مع الأسرة، تفضيلهم الاستماع والمتابعة في أوقات ثابتة.

وبلغت نسبة تفضيل الشباب عينة الدراسة للمتابعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي نسبة (16.1%) وأرجعوا ذلك إلى تفضيلهم لمشاهدة أجزاء معينة من المسلسلات، وأن صفحات التواصل تتيح لهم المشاهدة في الموعد والمكان المناسب لهم.

وعن أكثر المنصات الرقمية التي تم من خلالها متابعة مسلسلات رمضان جاءت منصة watch it في الترتيب الأول بنسبة (30.1%)، تليها منصة شاهد بنسبة (28.2%) يليها منصة نتفليكس بنسبة (2.7%) ويليها منصة ستارز بلاي بنسبة (1.2%).

وعلى مستوى القنوات المصرية التي يتابع جمهور الشباب عينة الدراسة الأعمال الدرامية من خلالها فقد تصدرت قناة dmc بنسبة (45.9%)، تليها قناة الحياة بنسبة (34.4%)، ثم الفضائية المصرية وقناة النيل للدراما بنسب متقاربة، بينما تصدرت قناة mbc مصر القنوات الفضائية العربية بنسبة (55.8%).

وأشار معظم الشباب عينة الدراسة أن أسباب تفضيلهم للمتابعة عبر قنوات معينة دون أخرى ترجع إلى إذاعة المسلسلات في أوقات مناسبة لهم أو اعادتها أكثر من مرة، وكذلك عرض هذه القنوات للمسلسلات التي يفضلون متابعتها.

وأشارت النتائج إلى أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" أكثر المسلسلات متابعة بنسبة 38.2% ، يليه مسلسل " الحشاشين" في المرتبة الثانية بنسبة 23.9%، وجاء مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في المرتبة الثالثة بنسبة 22.6%.

وجاء الفنان كريم عبدالعزيز في الصدارة كأفضل ممثل خلال السباق الرمضاني لهذا العام وذلك عن مسلسل الحشاشين، وجاء الفنان حمادة هلال في المرتبة الثانية عن مسلسل المداح، وأحمد العوضي في المرتبة الثالثة عن مسلسل حق عرب.

وتصدرت سلمى أبو ضيف المرتبة الأولى كأفضل ممثلة عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ومي عمر في المرتبة الثانية عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، ودينا الشربيني في المرتبة الثالثة عن مسلسل كامل العدد.

وفيما يخص البرامج التي عرضت خلال شهر رمضان 2024 فقد احتلت نوعية البرامج الترفيهية مركز الصدارة بين البرامج الأكثر متابعة من قبل الشباب عينة الدراسة وذلك بنسبة (62.7%)، تليها البرامج الدينية في المرتبة الثانية بنسبة (42.3%) ثم برامج المسابقات المرتبة الثالثة بنسبة (21.7%) ثم برامج التوك شو في المرتبة الرابعة بنسبة (14.3%)، ثم برامج الطبخ في المرتبة الخامسة بنسبة (12%) ثم برامج الأطفال وتليها البرامج الرياضية في المرتبة الأخيرة.

و احتل برنامج "رامز جاب من الأخر" مقدمة البرامج الترفيهية الأكثر مشاهدة بنسبة (89.2%).

وعن أهم أسباب تفضيل الشباب عينة الدراسة لمتابعة برنامج ترفيهي جاء مقدم البرنامح بنسبة (25.1%)، يليه ضيوف البرنامج بنسبة (22%)، ثم توقيت البرنامج بنسبة (21.4%)، ثم فكرة البرنامج بنسبة (16.9%).

وجاء برنامج "من القلب للقلب" في مقدمة البرامج الدينية بنسبة (26.2%)، يليه برنامج "قلوب عامرة " في المرتبة الثانية بنسبة (13.3%)، ثم برنامج "لعلهم يفقهون" في المرتبة الثالثة بنسبة (12.2%). وتمثلت أهم أسباب تفضيل الشباب لمتابعة البرامج الدينية في طبيعة مضمون البرنامج بنسبة (41.1%)، يليه مقدم البرنامج بنسبة (22.9%) ثم فكرة البرنامج بنسبة (20.2%)، وتساوى توقيت البرنامج وضيوف البرنامج عند نسبة (4.8%).

وعن برامج المسابقات تصدر في المقدمة برنامج " العباقرة عائلات" المرتبة الأولى بنسبة (74.7%)، يليه برنامج" 30 سؤال في 30 يوم" بنسبة (17.1%). وعن أهم أسباب تفضيل جمهور الشباب لبرنامج مسابقات فجاءت فكرة البرنامج في المرتبة الأولى بنسبة (38%)، يليه مضمون البرنامج بنسبة (33.9%) ثم مقدم البرنامج بنسبة (12.3%)، ثم توقيت البرنامج بنسبة (4.8%)..

وفيما يتعلق ببرامج التوك شو جاء بودكاست " Big time podcast" فى الترتيب الأول بنسبة (28.1%)، يليه برنامج "العرافة" بنسبة (22.3%)، ثم برنامج "حبر سري" بنسبة (14.7%). وتمثلت أسباب التفضيل في: ضيوف البرنامج في المرتبة الأولى بنسبة( 29.9%) يليه فكرة البرنامج بنسبة(22.3%)، ثم مضمون البرنامج بنسبة (18.2%) ثم مقدم البرنامج بنسبة (14.8%).

كما أشارت النتائج إلى أن برنامج "أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربيني" قد جاء في صدارة برامج الطبخ خلال شهر رمضان 2024 وذلك بنسبة (46.6%)، يليه برنامج" أهلا بالستات مع الشيف حسن" في المرتبة الثانية بنسبة (25.5%)، ثم برنامج" أكلة بيتي في المرتبة الثالثة بنسبة (17.2%).

وعن المحتوى المقدم للأطفال جاء " يحيى وكنوز" المرتبة الأولى من حيث تفضيلات المتابعة لدى عينة الدراسة وذلك بنسبة (57.9%)، يليه "سر المسجد" في المرتبة الثانية بنسبة (12.45%)، ثم " نور والكوكب السعيد " في المرتبة الثالثة بنسبة (11.7%)..

وفيما يخص النشاط الإعلاني خلال شهر رمضان 2024 احتل إعلان شركة "We" صدارة الحملات الإعلانية لشركات الاتصالات، بينما احتل إعلان بنك مصر صدارة إعلانات البنوك، وجاء إعلان شركة فاين كأفضل إعلان للصناعات الورقية، بينما احتل حديد عز أفضل إعلانات الصناعات الثقيلة، وجاء سبيرو سباتس في صدارة إعلانات المشروبات الغازية، كما احتل إعلان فريش صدارة إعلانات الأجهزة الكهربائية، واحتل إعلان المراعي صدارة إعلانات منتجات الألبان، وتصدرت شركة المرشدي للإنشاءات أفضل إعلانات الشركات العقارية، وإعلان مستشفى الناس كأفضل إعلان تبرعات، بينما جاء إعلان شاي العروسة كأفضل إعلان لمنتجات الشاي.

وتمثلت أكثر وسيلة تم من خلالها متابعة إعلانات رمضان "قنوات التلفزيون" بنسبة (59.8%) يليها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (32.4%) ثم المنصات الاعلامية بنسبة (7.7%). وتمثلت أكثر العناصر جذباً للشباب عينة الدراسة فى الإعلانات في الفكرة والرسالة بنسبة (31.5 %) يليها الأغنية المصاحبة للإعلان بنسبة (31.2%) ثم الأداء الصوتي بنسبة (15%)، ثم الخلفية الموسيقية للإعلان بنسبة(14.2%) وأخيراً إخراج الإعلان بنسبة (8.1%).