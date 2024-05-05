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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد المراكز التكنولوجية استعدادا لبدء تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتباراً من بعد غد الثلاثاء 7 مايو، وفق القانون 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم لمقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، ورافقه خلالها بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وعبدالحي سيد نائب رئيس المدينة، للوقوف على جاهزية واستعدادات المركز لبدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء التي تمت قبل منتصف أكتوبر الماضي، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

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وأكد المحافظ تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة  للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن تجهيز أماكن لانتظار المواطنينو

وأشار المحافظ إلى توجيهاته بتشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون ،فضلاً عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح ،الذي  يعتبر أحد المهام الحيوية التي تأتي في مقدمة  أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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