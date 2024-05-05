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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة لكل الشعب.. محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

صدى البلد

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأخوة المسيحيين من أبناء المحافظة ، بمناسبة حلول عيد  القيامة المجيد، خلال  زيارته"صباح اليوم" لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة،ورافقه خلالها :  بلال حبش نائب المحافظ،اللواء سامي علام السكرتير العام، المساعد ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر. 


واستهل المحافظ جولته بزيارة مركز ومدينة ناصر ،وقدم بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس،الأنبا بولا بدير الأنبا بولا،ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس،على رأس جمع  من الآباء والكهنة والقساوسة،الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم  للمحافظ للدكتور محمد هاني غنيم وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات. 

 

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات بني سويف خلال الاحتفالات بعيد القيامة وشم النسيم

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

 

كما أعرب المحافظ عن تهانيه للأخوة المسيحيين من أبناء مركز وناصر بهذه المناسبة الكريمة، مؤكداً أن عيد القيامة عيد لكل الشعب المصري والفرحة للجميع،وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي جسد أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه وونسيجه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكد أن مصر كانت ومازالت  رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد "مساء أمس السبت " قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وفي حضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ. 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيس عبد الفتاح السيسي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ناسبـة عيد القيامة المجيد نائب المحافظ وشم النسيم

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