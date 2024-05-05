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رئيس التحرير
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محافظات

تحسباً لأي طوارئ

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات بني سويف خلال الاحتفالات بعيد القيامة وشم النسيم

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسباً لأي طوارئ قد تحدث خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وعيد الربيع.
وأكد الدكتور منصور، على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

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وشدد رئيس الجامعة ، على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل  لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيدين وضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث أي أزمات خلال الإجازة.
 

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