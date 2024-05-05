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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

صدى البلد

شهدالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"مساء اليوم " قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا،وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد،وكان في استقباله نيافة "الأنبا اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس  كبير من الآباء والكهنة والقساوسة والشماسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة لكل المصريين.

 

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حضر القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

 

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وترأس "الأنبا اسطفانوس "صلاة القداس ،وألقي  عظة رحب في بدايتها  بالمحافظ "د.محمد هاني غنيم"وضيوفه الكرام ،معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

وكان محافظ بني سويف، قد شهد " في وقت سابق من اليوم" القداس بمقر الكنيسة الانجيلية بالقاهرة ،و كان في استقباله القس الدكتور اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، وبحضور عدد من المحافظين والوزراء ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف .

ومن المقرر أن يتوجه  المحافظ الدكتور.محمد هاني غنيم" بعد قليل" لمدينة بني سويف ، للمشاركة في حضور  القداس بالكنيسة المطرانية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ، والذي يترأس القداس بالمطرانية ،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة  المسيحيين  بالمطرانية.

 

 

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