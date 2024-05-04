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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف

برنامج الحكاية
برنامج الحكاية

قال الدكتور محمد هاني غنيم ، إن شركة العربي وقعت مع كبرى الشركات العالمية عقدا لانشاء أول مصنع مصري لتصنيع كمبوريسر التكييف بتكلفة ٢٥٠ مليون دولار ، وهو ينضم لشركات " العربي " في بني سويف .

وتابع محافظ بني سويف ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب " ، أن بني سويف اصبحت مدينة صناعية كبيرة ، وبها 9 مناطق صناعية ، وهي تنتنج وتصدر للخارج .

وأكمل : اهتمام كبير من الدولة بالصناعة في بني سويف ، وهي قلب مصر ، وهي في الطريق الصاعد للدلتا .

واشار ، الي ان هناك ميناء جاف يتم انشائه حاليا في بني سويف ، والذي سيساهم في تسهيل العمليات التصديرية .

ولفت ، إلى ان بني سويف لها استراتيجية قومية خلال السنوات المقبلة واهم ما فيها هو عنصر الصناعة والتصنيع الزراعي ، موضحا انه سيتم انشاء مدرسة ثانوية صناعية تابعة لمجموعة العربي .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WPMcFEF6QhCCgSeZsigGoHiuH1Q7CQt1MgWwMdZ1gVnpfBihZXEa7RdSgbEmdfP3l&id=100078936155875&mibextid=21zICX

الإعلامي عمرو أديب الدكتور محمد هاني غنيم برنامج الحكاية عمرو أديب

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