250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم ، إن شركة العربي وقعت مع كبرى الشركات العالمية عقدا لانشاء أول مصنع مصري لتصنيع كمبوريسر التكييف بتكلفة ٢٥٠ مليون دولار ، وهو ينضم لشركات " العربي " في بني سويف .

وتابع محافظ بني سويف ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب " ، أن بني سويف اصبحت مدينة صناعية كبيرة ، وبها 9 مناطق صناعية ، وهي تنتنج وتصدر للخارج .

وأكمل : اهتمام كبير من الدولة بالصناعة في بني سويف ، وهي قلب مصر ، وهي في الطريق الصاعد للدلتا .

واشار ، الي ان هناك ميناء جاف يتم انشائه حاليا في بني سويف ، والذي سيساهم في تسهيل العمليات التصديرية .

ولفت ، إلى ان بني سويف لها استراتيجية قومية خلال السنوات المقبلة واهم ما فيها هو عنصر الصناعة والتصنيع الزراعي ، موضحا انه سيتم انشاء مدرسة ثانوية صناعية تابعة لمجموعة العربي .

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