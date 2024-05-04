عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف وعلاج لـ2000 حالة بمركز اهناسيا في بني سويف ضمن حياة كريمة

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة". 

          
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1 و2 مايو الجاري" بقرية منشأة البديني مركز اهناسيا ، ضمت 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية،عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2078مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 134،معمل طفيليات 26، حالات الأشعة العادية 8، استصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 37حالة، تحويل 5حالات  للمستشفي لاستكمال العلاج

 

 

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

الضغط والسكر السكر والسمنة الدكتور محمد يوسف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة وجيه نفقة الدولة نفي وزارة الصح نظافة المنزل نسا مواطن نتيجة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ