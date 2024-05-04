محافظ بني سويف: إزالة 84 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ22

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته، بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الحالية، وصل إلى إزالة 84 حالة تعد (54 حالة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطا+ 30 حالة على مساحة 5524م)، وذلك في الفترة من 20 أبريل 2024 وحتي الأربعاء 1 مايو الشهر الجاري

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة ،و تختتم المرحلة الثالثة في 9 مايو 2024.