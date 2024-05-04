حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف

أقيم حفل ختام الانشطة داخل مدارس الأندلس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بحضور وفاء هنداوي مدير عام التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وسحر زاهر مدير إدارة التعلم النشط بالمديرية وعادل حمودة مدير عام الاحصاء وايمان أبو الحمد موجه عام التربية الفنية وأمال الشال وايمن ابو زيد وسحر زكريا وهاني اسلام بإدارة بني سويف التعليمية ومحمد سلومة عن نقابة المعلمين ببني سويف ومحمود الخولي الممثل القانوني لمدارس الاندلس وايمان كامل المدير التنفيذي واشراف منار محمد وكيل الأنشطة بالأندلس والطلاب وأولياء الأمور .

بدات الاحتفالية بدات بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم عقب ذلك فقرات فنية وغنائية ومسرحيات وطنية للطلاب واختتم الحفل بالتكريم

وفي كلمتها قالت وفاء هنداوي مدير عام التعليم الخاص ببني سويف أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصها على حضور كافة الأنشطة بجميع مدارس المحافظة مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه الاحتفالية المتميزة متمنيًة للجميع بمدارس بني سويف المزيد من النجاح والتميز.

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