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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضبط 24 طن قمح قبل نقلها من المنيا إلى بني سويف بدون تصريح

صدى البلد

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إرتفاع معدلات التوريد اليومية للقمح المحلي إلى 129 ألف طن وهو أعلي من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلي تأخر الحصاد، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

ولفت الوزير إلي استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع علي مستوي الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوفر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتي 12 صباحاً وذلك بخلاف الفترة الأولي التي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

من جانبه قال عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا خلال جولة تفقدية على صومعة مطحن نفرتيتي بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، إن  اجمالي مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة بلغت 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة.

وكشف عن استلام 102 آلاف طن قمح حتي الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و 13 الف طن بمتوسط 12 اردب عن كل فدان، مشيراً إلى إن المديرية تستهدف من 388 الف الي 400 الف طن بالمحافظة، متوقعاً تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم.

وأشار عبد النعيم إلي أن المنيا تعد ثاني أكبر محافظة علي مستوي الجمهورية وردت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية بكميات بلغت 500 ألف طن.

ولفت مدير مديرية التموين بالمنيا، الي أن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدا للقمح في المحافظة يليه مراكز ابو قرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاي، ملوي، دير مواس، موضحا أن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39٪ وشركة مطاحن مصر الوسطى 26.24٪، والبنك الزراعي 18.34٪ .

وكشف عبد النعيم عن وجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلي 504 الف و100 طن منهم 305 آلاف طن موزعين علي 6 صوامع تابعين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف أن شركة مطاحن مصر الوسطى لديها 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية 46 ألف و 200 طن، فضلاً عن 34 موقع تابع للبنك الزراعي بسعة إجمالية 152 الف و900 طن.

وفيما يتعلق باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الفترة المسائية، أكد عبد النعيم أنها تتم عبر 18 موقعاً بها إنارة ليلية من إجمالي مواقع التخزين، مؤكدا سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال عبد النعيم انه تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ 24 طن قمح كانتا متجهتين الي محافظة بني سويف دون الحصول على إذن مسبق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل والتداول، كاشفاً عن مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأرجع عبد النعيم رفض هيئة سلامة الغذاء لكميات من القمح المحلي المورد خلال الموسم الجاري الي قيام بعض المواطنين بتوريد محصول مخزن من الموسم الماضي مصاب ببعض التلف بسبب سوء التخزين.

من جهته قال المهندس مؤمن معتمد رئيس قطاع شركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا ان سعة صومعة نفرتيتي تبلغ 20 الف طن ويوجد بها مخزن تجميع بسعة 10 آلاف طن، مشيراً إلي أنه يتم توريد يوميا نحو 3400 طن قمح من المزارعين.

وأكد معتمد، أن ارتفاع كميات القمح الموردة نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول المحلي لصالح الدولة، خاصة أنه اختياري، مع سرعة سداد المستحقات خلال 48 ساعة من وقت التوريد.

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