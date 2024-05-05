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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يزور الكنائس لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد القيامة

صدى البلد

زار  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،اليوم الأحد، عدداً من الكنائس بمدينة بني سويف ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، لتهنئة المسيحيين من مختلف الطوائف ، وذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ هاني الجويلي  رئيس  المدينة وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر و التنفيذيين
بدأت الجولة بزيارة المحافظ بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدم، التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في الاستقبال مممثلى الكنيسة الإنجيلية (القس أسامة إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالفشن،الشيخ فيليب تاوس، الدكتورإسكندر صابر)، حيث سادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأعرب رعاة الكنيسة الإنجيلية عن تقديرهم لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرص سيادته على تقديم التهنئة" اليوم "بهذه المناسبة "، فضلاً عن حضوره ونائبه السيد بلال حبش"أمس" احتفال الطائفة الإنجيلية بالقاهرة وفي وجود كبار رجال الدولة من السادة الوزراء والمحافظين وشخصيات عامة وأحزاب ونقابات وممثلين عن كافة فئات وشرائح المجتمع

وفي كلمته"خلال زيارته اليوم للكنيسة الإنجيلية ببني سويف" أشار المحافظ إلى حرصه وسعادته بالمشاركة والحضور في هذا المناسبة التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات، خاصة ما يحدث في أرض فلسطين الشقيقة تلك الأرض الطيبة التي ولد بها السيد المسيح وكانت مسرى سيدنا محمد "صلواته الله وسلامه عليه وعلي أنبياء الله  جميعا"،مؤكدا أن مصر كانت ومازالت مصدر و واحة الأمن والأمان لها ولأشقائها والحصن الحصين والملاذ الآمن لكل جيرانها ،حيث لا تألوا جهدا في توفير الرعاية والدعم لكل أشقائها في ظروفهم الصعبة التي يتعرضون لها ، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للأشقاء من فلسطين وكما أن بني سويف حاليا تستضيف بعض الأسر من الأخوة الفلسطينيين ، وذلك في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومواقف مصر الداعمة لحق الشعب الفلسطيني ضد دعاة الهدم والخراب،ومشددا على أن مصر سوف تظل قوية وصامدة أمام كل التحديات وذلك بفضل تكاتف وقوة أبنائها وتماسكهم وبفضل وعيهم وحسهم الوطني بضرروة الوقوف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لتجاوز كل تلك المحن والتحديات

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية، وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران  الأقباط الكاثوليك بمحافظات ( الجيزة ،الفيوم وبني سويف)،ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس جمع من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة، حيث قدم المحافظ التهنئة  للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة ،متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ناسبـة عيد القيامة المجيد

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